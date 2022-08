« Con un po’ di fantasia, tante cose puoi sognare, tutto quello che ti pare puoi fare diventare realtà», i versi in musica di Renato Rascel oggi bucano anche la fantasia. A Porto Cesareo, nel Salento, uno studente universitario vende aria in barattolo ripetendo il partenopeo di Spaccanapoli che imbottigliava l’aria del Vesuvio. Dentro non c’è nulla ma i turisti acquistano i barattoli pieni di fantasia e anziché il souvenir portano a casa un po’ di buonumore.

L’artista oristanese Salvatore Garau ha venduto in una galleria di Milano per 15 mila euro un quadro che al posto dell’immagine di un’opera da vedere e toccare riproduceva uno spazio bianco assoluto. «Il vuoto non è altro che uno spazio pieno di energia e se anche lo svuotiamo e resta il nulla, secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg quel nulla ha un peso. Ha quindi energia che si condensa e si trasforma in particelle, insomma in noi!». Il “nulla” del fisico tedesco, in buona parte dei politici non ha né peso e né energia: solo aria, barattoli di promesse gassose per fare gazzosa. Il politico “gazzosaro” non ha il genio di Salvatore Garau e la fantasia dell’universitario salentino: sfiata aria fritta con olio scadente e spara bollicine scadute. Capita anche di incrociare politici seri che non promettono mari e monti ma offrono quello che hanno: il niente senza barattolo.

