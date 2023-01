C ara Befana, quest’anno gira al largo. Stanotte non farti vedere nei cieli d’Italia e d’ Europa. Non ci piacciono le tue fisime da vecchierella finta misera, che dispensa ricchi regali ai ricchi e poveri regali ai poveri. E devi smetterla con quella fissazione di riempire le calze di carbone per punire i bambini discoli. Te l’hanno detto che la combustione del carbone genera la micidiale CO2 che sconvolge il clima? Sappi che la pediatra Tamsin Holland e le sue figlie Liliac e Mirigold, gretine ma intelligenti, ti hanno mandato una diffida attraverso l’accreditata rivista scientifica Bmj: vogliono che non istighi i più piccoli a consumare carbone; insegnagli piuttosto a trarre energia da fonti rinnovabili. Regala perciò ai bimbi, buoni e cattivi, palette eoliche e pannellini solari. Adèguati alla transizione ecologica. Cavalca di nuovo, come nei tempi antichi, la scopa volante di saggina e lascia in garage quella inquinante col motore truccato nascosto sotto la sottana. Se vuoi perseverare nella tua malvagità batti altre contrade celesti: va in Cina, in Russia, nei paesi emergenti del terzo mondo e in quelli sommersi del quarto. Lì bruciano carbone a milioni di tonnellate. Gli eco-fanatici però se la prendono con te, eco-istigatrice e eco-corruttrice di bambini. Davvero una grande gretinata.

