P ensando alla Comunità europea. Che genere di democrazia è quella di un’unione di popoli che, rinunciando alla loro sovranità, si recano controvoglia a votare e spesso vi rinunciano? Forse perché si sono resi conto che le politiche nazionali decidono poco e le scelte degli elettori sono considerate soltanto blandi suggerimenti. È una popolazione che si è assuefatta alle direttive imposte ai governi da organismi sovranazionali rinunciando a praticare i principi fondamentali della democrazia. Parola, questa, diventata persino ambigua da quando la sinistra internazionale la utilizzò per mascherare le dittature comuniste. Regimi dittatoriali come quello della Germania dell’est, che s’impose il nome di Repubblica democratica, ne capovolsero il senso. L’aggettivo democratico è diventato il grimaldello per scardinare il forziere in cui proteggiamo la libertà. È la foglia di fico dietro cui i collettivi comunisti e le organizzazioni che si proclamano progressiste nascondono la loro aggressività sociale: dai movimenti studenteschi ai gruppi organizzati di ogni categoria, compresa la magistratura. È una democrazia falsa, che s’impone con la forza praticando la tirannia della quantità. Ci si veste con l’abito “democratico” per mettere le mani avanti. Con lo stesso scopo dell’excusatio non petita del mistificatore. Ogni riferimento alla Comunità europea è pertinente.

© Riproduzione riservata