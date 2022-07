D omanda: se per farmi operare cerco un buon chirurgo e per un calcolo in cemento armato un ingegnere ma perché per fare il ministro al limite basta anche la prima elementare? Risposta: la laurea non si discute, ma in politica occorre soprattutto serietà e competenza. Parliamo di Luciano Cadeddu, deputato eletto nei 5 Stelle, adesso passato con Di Maio, professione imprenditore agricolo, allevatore o anche pastore: non credo sia inciampato nei gradini dell’università ma se in parlamento si parla di “pastoralismo” sa dove parare perché è competente. Quante volte, invece, del cattedratico trombone abbiamo ammirato di più il corretto uso dei congiuntivi che la folgorazione delle proposte? Le competenze non passano necessariamente dalla Sorbona, una persona intelligente e curiosa può acquisirle praticando chi ne sa più di lui. Scomparsa da palazzo Chigi Lucia Azzolina, cascata con la sua laurea nei banchi di scuola con le rotelle, il riferimento piomba inevitabilmente su Di Maio, che dopo il diploma racimolava qualcosa accogliendo i vip al San Paolo. Ma se anche ha fatto il bibitaro, come qualche fake sghignazza, non è un giusto motivo per urlargli di ritornare allo stadio. Il ragazzo è cresciuto, ha avuto il coraggio di uscire con stile dal bailamme grillino e da ministro non è da meno dei super laureati con “supercazzola prematurata”.

