D ice: meno male, è uscito Seneca che è facile. Godetevela ancora per quest’anno, fanciulle/i: dopo che Lucia Azzolina ha salutato sui social la nascita del figlio, è evidente che dal prossimo anno come traccia della maturità non ci sarà altro testo. Su tutte le ruote: “Adesso ti aspetterà un viaggio avventuroso chiamato vita. Il nostro compito sarà quello di accompagnarti, tenendoti la mano, per permetterti un giorno di spiccare il volo, essere te stesso, realizzare i tuoi sogni, essere parte attiva di una comunità civile, rispettoso delle donne, coraggioso e onesto. Ti amiamo tanto”.

Scientifico: il candidato calcoli l’impulso iniziale necessario a un neonato di peso convenzionalmente inteso in grammi 3.300 per spiccare il volo - tenuto per mano da due (2) genitori di media stazza – essendo se stesso e realizzando contestualmente i propri sogni.

Linguistico: il candidato identifichi l’idioma dell’iscrizione – latino, romanzo, romanzetto, romanzo criminale – e analizzi la diluizione del fiabesco nel burocraticamente corretto nella strofa “realizzare i tuoi sogni / essere parte attiva di una comunità civile” secondo la legge di Grimm-Veltroni.

Classico: il candidato ricostruisca temperie, personaggi e situazione socioculturale degli anni del Basso Impegno, inquadrando storicamente l’iter che conduceva al vertice del ministero dell’Istruzione.

