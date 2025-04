D io disse «sia fatta luce, e luce fu fatta». Ditelo a spagnoli e portoghesi, che per il blackout brancolano nel buio anche di giorno, laddove il sole non può entrare. Il problema in realtà è il contratto di manutenzione della luce non elettrica, purtroppo affidato a uomini: quando il divino delega l’umano, i risultati non sempre sono esaltanti.

Si va a Conclave con profonde divisioni, non nascoste dal 94enne cardinale Camillo Ruini, ex vicario del Vescovo di Roma (il Pontefice). «Servirà un Papa buono, profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. E servirà un Papa caritatevole, anche nella gestione della Chiesa», dice Ruini. Se questo serve, viste le “correnti”, un Conclave ora ufficialmente Becciu-free potrebbe sfornare il contrario, un simil-Ratzinger.

Nel frattempo, luce (elettrica, stavolta) sia, in Spagna e Portogallo, anche per dribblare la retorica stucchevole che esalta l’astensione da smartphone e tv a favore di una vita più naturale. Consisterebbe nel restare bloccati negli ascensori, vivere al decimo piano e arrivarci tramite le scale, dare fondo alle batterie degli apparati medicali salvavita nelle case. Finalmente si torna a una vita da primitivi. Senza prove che la si sia mai davvero lasciata.

