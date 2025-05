A ll’improvviso si fece buio. In tutta la Spagna. Il buio della paura. Era venuta meno l’energia, non quella della Terra, ma quella che catturiamo, stocchiamo e ci somministriamo gradatamente in funzione delle nostre esigenze, ormai innumerevoli. Il dio Energia, il più potente dell’Olimpo tecnologico, generatore di tutti gli altri dei che per nostra delega ci governano, si era distratto. In quel momento tutto si fermò, il buio invase le menti, il panico si diffuse contagiosamente. La distopia di certe fantasie gotiche prese consistenza. «Siamo prigionieri della tecnologia» hanno titolato i giornali del giorno dopo quando, tornata la Luce, le macchine hanno ricominciato a funzionare e l’intelligenza artificiale ha ripreso a vivere dopo avere rivelato la sua fragilità, uguale a quella del suo creatore umano. «Siamo prigionieri della tecnologia», hanno commentato gli opinionisti a gettone dei talk show televisivi. «Le macchine da cui ormai totalmente dipendiamo possono diventare strumenti distruttivi come armi da guerra» ha scritto un quotidiano spagnolo. Che ha paventato un’azione terroristica quale causa del blackout. Questa ipotesi, se fosse vera, dovrebbe rassicurarci. Confermerebbe che il pericolo non viene dalle macchine. Il pericolo per l’uomo è l’uomo, che come spesso ha fatto nella sua storia, può ritorcere contro sé stesso le sue meravigliose invenzioni.

