C i hanno detto tante di quelle volte che in politica la forma è sostanza che, per provare a sentirci sgamati, azzardiamo una previsione. Dopo che il residuo potere di Grillo sarà sostituito da quello totale di Conte dall’apposita assemblea sostituente, nella linea del M5S su Ucraina, Cina, welfare, bonus, termovalorizzatori, migranti e Ue non cambierà nulla. Però ai noi cronisti assetati di colore e parole d’ordine verranno date in pasto le seguenti innovazioni.

1) Ma vada a quel paese, vada: sostituisce il brutale vaffa. Meno orecchiabile, suona più presentabile e rassicurante. Importante la chiusa con la ripetizione del “vada”, che richiama il sommesso indignarsi delle brave persone di una certa età e funziona con l’elettorato maturo. Ove fosse richiesta una strizzata d’occhio populista, è ammesso il “vadi”.

2) Food & beverage: rimpiazza “magna-magna”, che per lo stile del nuovo corso francamente fa troppo Paola Taverna.

3) Latta di Beluga: da preferirsi a scatola di sardine nella locuzione “aprire il Parlamento come una”.

4) Ghosting: l’interruzione delle comunicazioni senza un percome né un perché, così da lasciare il partner nella desolazione. Sostituirà il più casereccio bullismo nella relazione col Pd.

5) Come sta? Come sta?: metricamente equivale a onestà-onestà, ma non evoca il cugino scemo di Robespierre e suona più affabile.

