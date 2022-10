I pensionati che sbirciano attraverso le recinzioni i grandi lavori in corso nelle nostre città sono un classico intramontabile. Intorno a questa figura, diffusa in tutto il Paese, sono fiorite barzellette e vignette. Un modo per ingannare il tempo, per far trascorrere le lunghe giornate senza dover per forza passare ore e ore davanti alla televisione. Chissà perché gli uomini in caschetto e vestiti con giubbe fosforescenti stuzzicano l’attenzione dei curiosi. Per non parlare di ruspe, escavatori, gru, camion rombanti e puzzolenti. Più i cantieri sono grandi, più attirano l’attenzione. I pensionati sono inarrestabili. Se nelle recinzioni non ci sono varchi, se li creano, pazientemente, giorno per giorno. Senza fretta, il tempo non gli manca. A Roma è successo altro. In via della Valle Aurelia, due buontemponi sono scesi in strada armati di racchette e palline e hanno inscenato una partita di padel (lo sport del momento, al punto che la Fit è diventata Federazione italiana tennis e padel) utilizzando la rete che delimitava un cantiere infinito dove i lavori sono fermi da tempo. I due hanno deciso di disputare il secondo set in viale Colombo, a Cagliari.

© Riproduzione riservata