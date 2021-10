N é l’orso e nemmeno lo squalo, o il leone e la tigre. L’animale più pericoloso per l’uomo è la zanzara. Questo fastidiosissimo insetto è responsabile di centinaia di migliaia di morti ogni anno. Per lo più a causa della malaria, sconfitta in Italia (e in particolare in Sardegna) nel secondo dopoguerra, grazie al massiccio utilizzo del ddt americano. Ora siamo a un momento storico nella lotta a questa malattia. Dopo un decennio di studi in sette Paesi africani, gravemente colpiti da questa patologia, è stato messo a punto il vaccino. L’annuncio lo ha dato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Secondo l’Oms, il vaccino contro la malaria RTS, S/AS01, prodotto dalla multinazionale farmaceutica britannica GlaxoSmithKline, dovrebbe essere distribuito in tutta l’Africa sub-sahariana, dopo il successo dei programmi pilota di immunizzazione in Ghana, Kenya e Malawi. Per Tedros, questo siero «potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno», considerando che la malaria fa registrare circa 230 milioni di casi e 400 mila decessi all’anno, e che nel 2019 a causa della malattia sono morti più di 260 mila bambini soltanto in Africa. E adesso bloccate di nuovo il porto di Trieste.

