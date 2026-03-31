D icono che il karma sia inesorabile nel farci saldare il conto delle nostre malefatte, o cose fatte male. Qualcuno avrebbe dovuto anticiparlo a un tale Donald, cui dell’Europa poco importa in quanto «non strategica»: infatti dice che deve difendersi da sola e ci impone i dazi. Stavolta, però, a pagare dazio è lui: l’Europa l’ha lasciato solo nell’aggressione all’Iran e ora si scopre che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, malgrado una certa subalternità della premier Giorgia Meloni a Trump, ha replicato pur in minuscolo scene già viste nel 1985 nella base dell’Aeronautica militare di Sigonella, in Sicilia.

Lì l’aviazione statunitense – senza informare l’Italia - costrinse l’aereo dei dirottatori palestinesi dell’Achille Lauro ad atterrare, e Reagan ne pretese la consegna. Si sfiorò la sparatoria tra carabinieri e soldati Usa ma poi, al telefono col presidente americano a notte fonda, il premier Bettino Craxi fu irremovibile. I terroristi palestinesi, come da accordi per la loro resa, tornarono a casa.

Sempre a Sigonella, qualche notte fa, i bombardieri Usa non sono atterrati perché erano diretti in Iran, ma l’Italia non è in guerra (né potrebbe, per Costituzione) e il ministro Crosetto ha detto no. The Donald dirà che siamo inutili. L’aveva annunciato, che d’ora in avanti ci saremmo difesi da soli. Fatto.

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