I n America un quindicenne è stato sorpreso a rubare pane in un negozio ed è finito sotto processo. Prima di emettere il verdetto, il giudice ha voluto ascoltare il ragazzo: «Perché hai rubato?» Ragazzo: «Avevo bisogno». Giudice: «Non potevi comprare il pane?» Ragazzo: «Non avevo soldi. Ho solo una madre a casa, malata e senza lavoro. Ho rubato del pane e del formaggio per lei». Giudice: «Non hai un lavoro?» Ragazzo: «Ho lavorato nel lavaggio auto. Ho preso un giorno libero per servire mia madre e sono stato licenziato». Giudice: «Non hai chiesto aiuto?» Ragazzo: «Mi sono rivolto ad almeno cinquanta indirizzi in cerca di qualsiasi lavoro, ma senza successo. Alla fine ho deciso di rubare». A questo punto il giudice ha emesso il verdetto: «Rubare, soprattutto il pane, è un crimine vergognoso. Ed eccoci tutti responsabili di questo crimine. Tutti i presenti oggi in quest’aula, io compreso, sono responsabili di questo crimine. Quindi tutti i presenti saranno multati di 10 dollari. Nessuno uscirà dall’aula fino a quando non saranno consegnati i 10 dollari». Il giudice, dopo aver dato i suoi 10 dollari, ha stabilito una multa di 1000 dollari per il negozio che aveva consegnato il ragazzo affamato alla polizia. Il 15enne ha pianto, il giudice ha lasciato l’aula cercando di nascondere le lacrime. Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.

