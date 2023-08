L a lettura delle notizie di cronaca dei giornali riserva spesso sorprese. Mi ha colpito quella riportata dai giornali locali relativa a una vicenda nel quartiere Mariconda a Salerno. Una banda di ladri aveva pianificato un colpo in un appartamento. Un furto ben studiato, dopo aver effettuato diversi sopralluoghi, studiato i movimenti del rione, verificato che l’azione potesse andare a buon fine senza imprevisti. I ladri erano sicuri: nella casa presa di mira non ci sarebbe stato nessuno, quindi, si sarebbe trattato di penetrare senza dare nell’occhio, arraffare quanto di prezioso contenuto all’interno e dileguarsi. Ma la banda, degna erede di quella dei “Soliti Ignoti”, immortale film di Mario Monicelli, invece di entrare nell’appartamento individuato che era, appunto, vuoto, ha fatto irruzione in un’abitazione contigua dove si trovava una persona. L’uomo, resosi conto che qualcuno stava entrando nella sua abitazione, ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e nel frattempo ha messo in fuga i malviventi, che si sono dileguati a bordo di una Panda risultata poi rubata. A proposito, l’uomo che ha dato l’allarme era un ladro che scontava la pena agli arresti domiciliari.

