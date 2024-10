C ostano troppo, in euro e fatica. Soprattutto per questo facciamo pochi figli, ma è una verità parziale. L’Italia è l’unico dei 38 Paesi Ocse in cui gli stipendi si sono abbassati. E ti pareva. È un dato che non invoglia alla gravidanza, ma non decisivo per cotanto calo demografico. L’Italia subisce la scarsa voglia di essere genitori, che minaccia le pensioni dei lavoratori di oggi: per carenza di contribuenti.

Il Corriere ha studiato un po’ di statistiche, scoprendo che non mancano soltanto i figli: mancano le mamme, intese come donne in età fertile. Questo succede, dopo gli “sboom” statistici: invecchia la popolazione e diminuiscono le potenziali madri.

Dal 1991 a oggi l’Italia ha perso oltre tre milioni di donne in età fertile (15-44 anni di età). Tutto spiegato? No. Il terrore insito nel fare figli, specie per i pigri genitori avanti con gli anni, è che presto non li si controlla più. Li guida – malissimo – lo smartphone, il branco. Un quindicenne si è sparato a Senigallia perché bullizzato: non se ne sono resi conto i genitori suoi, ma soprattutto quelli dei bulli. A Rozzano un 19enne ha ucciso un giovane di 31 anni senza motivo e l’ha detto al padre. Che ha risposto: «Sarà stato un altro». Se questo è essere genitori, forse è il caso di riflettere sull’opportunità di dimettersi. Citofonare “Servizi sociali”.

