D a Siena cattive notizie per Conte Giuseppe: la giostra equestre è finita, il Drago ha vinto il Palio. Il cencio, drappo simbolo del trionfo, sventola nella contrada di Palazzo Chigi. Raccontano le cronache che con l’ultima nerbata ha frastornato l’avversario, che avendo mire velleitarie di vittoria lo stava importunando con quisquilie di dozzina. Nonostante i bombiti della guerra in Europa, il morso dell’inflazione, l’urlo estivo del Covid, il costo siderale dell’energia, una siccità biblica e il sorriso amaro di Mattarella pretendeva di anteporre a tutto la sua pochette. «Governo soltanto se ho con me i 5stelle» ha detto il premier in conferenza stampa. Una carezza intimidatoria con minaccia sottintesa: altrimenti tutti a casa. Il Drago fiammeggia, il grillo di Volturara Appula protesta e canta. E lui lo lascia cantare. La santa alleanza del governo policromo regge, la paura di elezioni anticipate trasforma i ruggiti in miagolii. I 5stelle, dopo avere vagolato tra Salvini e Letta, hanno preferito una sofferta agonia governativa a una morte eroica sul campo elettorale. Per rinascere, ha detto l’ultimo grillo samurai acquattato tra i banchi di Montecitorio, dobbiamo affidarci alle «idee politiche di Giuseppe Conte». La notizia che Conte abbia idee politiche ha fatto subito il giro del mondo.

