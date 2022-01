D raghi diventerà presidente della Repubblica. L’ha detto il signor Antonio Proietti, barista. Come in tutte le notizie da bar forse anche in questa c’è un fondo di verità. Il bar in questione si trova al numero civico 31 di viale Bruno Buozzi, quartiere Parioli di Roma. Di fronte, al numero 19, abita il premier, che ogni tanto di mattina vi fa una veloce sosta per un caffè. Lo frequenta anche la signora Serenella sua moglie, che tra un cappuccino e una brioche si sarebbe lasciata sfuggire la ghiotta confidenza. Essendo delicata e sensibile, la notizia non è trapelata per ben ventiquattro ore. Poi, trascorso questo lungo tempo di decantazione, oltre il quale un segreto da bar diventa incontenibile, il signor Proietti l’ha rivelata. L’occasione gliel’ha offerta la Rai. Invitato a “Un giorno da pecora”, trasmissione radiofonica di grande ascolto e successo, ha vuotato il sacco e la coscienza: «Sì, sì, la signora mi ha detto che il marito farà il Presidente della Repubblica». Poi, in via riservata, ha aggiunto: «Il dottor Draghi prima di diventare premier veniva spesso per un aperitivo, gli piace lo spritz Aperol, a volte ne beveva anche un paio». Questa sconvolgente notizia, che lo rende umano, agevolerà o inibirà la sua ascesa al Colle? Non il solito Renzi, ma un barista potrebbe “bruciarlo”.

