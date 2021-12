D avid Beckham, oltre che un calciatore talentuoso, è stato, ed è tuttora, un personaggio pubblico tra i più noti. Il merito, in parte, lo deve a sua moglie Victoria, una delle Spice Girls, gruppo costruito artificialmente dai produttori discografici, che ha fatto il botto ed è sparito quasi subito perché privo di qualsiasi talento musicale e artistico. Comunque, l’impatto di Victoria nel jet set internazionale è stato tale che Beckham viene spesso definito lo “Spice boy”, alla faccia del maschilismo. Comunque David è sempre stato descritto come calciatore abile e corretto, educato oltre misura per gli standard del football. Fabio Capello, suo allenatore al Milan, ha raccontato che David è stato l’unico calciatore mai conosciuto a ringraziare il magazziniere che gli porgeva la borraccia dell’acqua, restituendogliela con educazione. Di solito, il grazie non è contemplato e la restituzione avviene con il lancio della bottiglietta. A Natale, David ha organizzato la foto di famiglia con moglie e i quattro figli, Romeo, Brooklyn, Cruz e Harper. Avendo a fianco Romeo, il più alto del gruppo, David al momento dello scatto si è sollevato sulle punte, gesto non sfuggito ai fan che hanno vivisezionato la foto. Un piccolo peccato di vanità, perdonabile a chi restituisce la borraccia con un “grazie”.

