L a sigla 4B. Può essere tante cose: da una linea tranviaria a un articoletto del nostro esuberante e fantasioso codice penale. Oppure, così com’è di fatto, un movimento femminista. Tenere il conto e l’aggiornamento di sigle e acronimi del mondo fluido della sessualità in epoca Woke è una corsa a inseguimento: si è sempre indietro di una spanna. Il 4B, germogliato nella Corea del sud, è un’appendice del #MeToo. Nato per esprimere rabbia e protesta contro l’uso tollerato di spycam, che riprendevano donne nella loro intimità, è esploso negli Stati Uniti dopo l’elezione di Donald Trump, che oltre all’inqualificabile vezzo del cernecchio arancione, ha il difetto di essere maschilista e sessista. Per fargli sentire la loro avversione, e il disprezzo per chi lo sostiene, le donne del 4B hanno deciso di praticare lo sciopero del sesso nei confronti di mariti, compagni, amanti e partner, non solo etero, che lo hanno votato. Non sanno queste infuocate suffragette, che da perfette progressiste praticano la cancel culture, che 2450 anni fa un certo Aristofane portò sulla scena dei teatri greci una commedia che ha per protagonista Lisistrata. Facciano una ricerca su Wikipedia: scopriranno che la forza della libido si può usare per ben più nobili cause. Come fece Lisistrata, che costrinse gli uomini in guerra a fare la pace. E che mai avrebbe barattato elezioni con erezioni.

© Riproduzione riservata