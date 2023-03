L’ Ansa informa che in un padiglione della presidenza di turno svedese dell’Ue c’è una mappa dell’Europa dove manca la Sardegna. L’articolo lo trovate nella pagina degli esteri, e se vi state pregustando un’arrabbiatura etnogeografica andate a leggere direttamente quella cronaca. Altrimenti sorbitevi quattro considerazioni preventive.

1) Probabilmente già ieri qualcuno ha fatto notare lo svarione agli scandinavi, che altrettanto probabilmente provvederanno a scusarsi e comunque tra un fiordo e l’altro si parlerà di Sardegna (isola fiera e sospettosa ma ospitale e affascinante eccetera). Quindi finiremo per ricavarne un piccolo dividendo di attenzione, peraltro in quel ruolo di vittime offese che ci fa godere come ricci.

2) Mark Twain diceva che Dio ha creato la guerra affinché gli americani imparassero la geografia. Noi ne stiamo imparando un bel po' per via della guerra dei russi, e con orrore. La pax europea significa che per scoprire un po’ di geografia basta una gaffe, complessivamente c’è da metterci la firma cento volte.

3) La mappa è realizzata in muschio vivo. Si sono sentite cose più disgustose, ma francamente anche di meno kitsch. Non è tutta questa perdita.

4) I cagliaritani saranno autorizzati a offendersi con gli svedesi quando impareranno che nella parola Nuoro l’accento è sulla u.

