L ’Italia è sempre più meta dei vip per le vacanze estive. L’altro giorno è circolata la foto del campione di Formula 1 Verstappen che si recava in spiaggia a Portisco portando il necessario con una borsa della spesa di Eurospin. Ma l’elenco è lungo: Martina Colombari in Sardegna, Jasmine Carrisi a Porto Cervo, Brooke Shields ad Amalfi, Heidi Klum sul Lago di Como, Gwyneth Paltrow in Umbria, Tom Cruise a Roma e in Costa Smeralda, Russell Crowe in tour tra Bologna, Catanzaro (???) e Roma. L’ultima della serie è la magnifica coppia di star di Hollywood Michael Douglas e la moglie Catherine Zeta-Jones, che hanno visitato nei giorni scorsi Montalcino e la Valdorcia. I due attori sono stati in visita alla Fiaschetteria italiana 1888 (locale storico creato nel 1888 da Ferruccio Biondi Santi), considerata il tempio del Brunello di Montalcino, eccellenza enologica italiana, conosciuto in tutto il mondo. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, che hanno alloggiato a Castiglion del Bosco, hanno trovato il tempo di fare un po’ di shopping in un negozio celeberrimo del centro storico di Montalcino, dove la signora ha acquistato alcune tovaglie di lino. Poi la coppia si è fermata per un aperitivo in un bar della piazza, dove hanno ordinato due birre. Squalificati!

