L ’estate, si sa, è tempo di amori effimeri e di improvvise separazioni. Prendete Michelle Hunziker: dopo giorni passati ad autopaparazzarsi in compagnia del medico sassarese Giovanni Angiolini, ha fatto trapelare che la breve relazione è già al capolinea. A proposito di Angiolini, Allegri, dopo aver piantato in asso Ambra, ha già una nuova fiamma. Che si spegnerà presto, ma tant’è. Questo caldo agosto ha sancito anche la fine dei 25 anni di matrimonio tra Silvester “Rambo” “Rocky” Stallone e l’ex modella e imprenditrice Jennifer Flavin. La donna ha presentato istanza di separazione presso un tribunale della contea di Palm Beach, in Florida. La coppia ha tre figlie: Scarlet, 20 anni, Sistine, 24 anni, e Sophia, 25 anni. La rivista People ci informa che solo tre mesi fa Stallone aveva pubblicato una foto su Instagram in cui la coppia accarezzava un cavallo. Il post era una dedica ai 25 anni di matrimonio. Poi, in un balena, si è rotto tutto. Perché? Pare che Stallone sia un dissipatore di denaro. Per cercare di dimenticare in fretta, qualche giorno fa l'attore 76enne ha fatto coprire il tatuaggio con il volto della moglie con il muso di Butkus, il suo bullmastiff. È proprio vero, il cane è il miglior amico dell’uomo.

