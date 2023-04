Torna, dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, l’attesissimo “Bosa Beer Fest”, uno dei Festival dedicati alla birra artigianale più seguiti in Italia.

Le date della sesta edizione sono 22, 23, 24 e 25 aprile. Partecipano 30 birrifici artigianali provenienti dalla Sardegna, dal resto d’Italia e anche dall’estero, per decine e decine di birre da assaggiare.

Già in vendita il bicchiere necessario per accedere al Festival che si tiene sulle due sponde del fiume Temo, presso le Vecchie Concerie e il Ponte Vecchio: per una giornata costa 7 euro, per due 12 euro, per tutte e quattro le giornate dell’evento è di 20 euro.

Ovviamente, oltre alle birre c’è tanto cibo (soprattutto street food) e ci sono spettacoli, musica live e djset che animeranno la cittadina per tutta la durata dell’evento. Quindi per 4 giorni dalle 11 del mattino alle 2 di notte.

Grande novità di questa edizione è “Top of the Hops”, un concorso birrario che vedrà in gara 30 birre create ad hoc per l’evento e ispirate a Bosa, al suo territorio e al Bosa Beer Fest. Lo stile scelto per il 2023 prevede birre chiare, di bassa fermentazione, basso grado alcolico e di ispirazione tedesca e ceca.

Bicchiere d’accesso a parte, per pagare viene utilizzato il "Bosa Beer Fest Coin”, un sistema di pagamento elettronico con tecnologica NFC ricaricabile. Bisogna chiedere la card nei punti change del Festival e ricaricarla sull’app “Bosa Beer Fest” o in tutti i birrifici, attraverso contanti o carte di pagamento. Il credito residuo inutilizzato potrà essere richiesto a partire dal 23 aprile sul sito www.bosa.beer.

Ad organizzare l’evento, ormai un “must” per tutti gli amanti della birra, è Sardinia4All, associazione culturale nata nel 2015. Proprio il Bosa Beer Fest è il suo fiore all’occhiello, visto il successo che ha ottenuto, che aumenta di anno in anno e ha raggiunto il suo apice proprio nel 2022, dopo lo stop forzato causa pandemia.

