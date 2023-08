Domenica 20 agosto nuovo appuntamento a Busachi con la sagra de su succu.

Piatto principe della cucina busachese, si tratta di una pasta fatta a mano cotta in un brodo di carni miste con pecorino fresco filante e zafferano. Un piatto ricco, che si preparava in grandi occasioni come Natale, Pasqua e matrimoni.

Enogastronomia e tradizioni si fondono e diventano il fulcro della serata.

La sagra infatti inizia con “Su Presente”: un lungo corteo di donne con costume tradizionale attraversa le strade del paese portando sul capo i canestri con il pane e la pasta da utilizzare per la preparazione del piatto e le corbule colme di dolci.

Come da rito del matrimonio busachese: il giorno prima delle nozze infatti due cortei di donne, rispettivamente parenti e amiche degli sposi, sfilavano separati per le strade del paese portando in testa dolci e alimenti nella nuova casa degli sposi. E da quel momento iniziava la festa nuziale, che andava avanti per tre giorni.

Arrivato in piazza il corteo, c’è la preparazione tradizionale del piatto, altro momento molto suggestivo: le signore, indosso abito tradizionale, poggiando il treppiede sul fuoco vivo e usando antiche pentole in terracotta, cucinano “su succu” tra una folla di curiosi che ogni anno visita il paese. Poi il via alla degustazione.

Su succu è un piatto antichissimo che si mangia solo a Busachi e ha anche ricevuto il riconoscimento da parte dell’Accademia della Cucina italiana.

Ovviamente il giorno della sagra è anche un’occasione per la cittadina dell’oristanese di mettersi in mostra. Al mattino previsto un tour guidato delle chiese del paese, ci saranno stand di artigianato ed enogastronomia. E non può mancare la musica, con le esibizioni del gruppo folk “Busachi bella mia” e dei Dilliriana.

