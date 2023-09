Torna come ogni anno nel secondo fine settimana di settembre l’Antico sposalizio selargino o, in sardo, “sa Coja antiga cerexina”. Quest’anno si tiene dal 6 al 10 settembre, il giorno clou, l’ultimo sarà anche trasmesso in diretta su Videolina.

Con l’evento torna il ricco programma che prevede fare poetica in limba, sa cantada is piccioccas e tanto altro.

La manifestazione ripropone il rito tradizionale del matrimonio in lingua campidanese, un’usanza codificata nei secoli XVIII e XIX e giunta fino ai giorni nostri. Due gli aspetti più suggestivi del matrimonio tradizionale: la catena che lega gli sposi dopo il sì, che sancisce anche fisicamente il legame; e l’usanza romantica della promessa d’amore, scritta dagli sposi su una pergamena che solo 25 anni dopo potrà essere aperta e letta dal primogenito.

Già dal 5 settembre viene allestito un villaggio di accoglienza turistica, con degustazioni e stand dedicati ai prodotti tipici della tradizione campidanese, il tutto a costi modici.

Mercoledì 6 l’inaugurazione delle mostre d’artigianato, visitabili sino al 10 dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22. Alle 21 la commedia il limba. L’indomani, sempre alle 21 gara poetica dialettale sarda con gli improvvisatori Vargiu, Mereu, Pani e Patteri, Dentoni alla chitarra.

Venerdì 8 alle 20 “Sa cantada a is piccioccas”, la serenata della tradizione a cura del coro Keallorious diretto dalla maestra Valeria Busu.

Sabato 9 alle 19 parte il corteo di “su trasferimentu de is arrobas”: carri a buoi trasportano il corredo nella casa dei futuri sposi, preceduti da un corteo in abito tradizionale con alla testa un gruppo di suonatori.

Domenica la grande conclusione con il matrimonio vero e proprio. Alle 8 la vestizione dello sposo, poco dopo inizia quella della sposa. Alle 9 inizia il corteo nuziale dello sposo, che con le autorità raggiunge la casa della sposa e di lì parte il corteo vero e proprio fino alla chiesa parrocchiale di M.V. Assunta. Alle 11 la messa e il matrimonio celebrato da don Elenio Abis, quindi la promessa d’amore e alle 13 il corteo nuziale. A chiudere, dalle 20, uno spettacolo folk di canti e balli.

