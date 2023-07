Una data da segnare in rosso sul calendario per tutti gli amanti di Cagliari e del pesce.

Sabato 5 e domenica 6 agosto torna la “Sagra del pesce di Sant’Elia”, giunta ormai alla sua 13esima edizione.

Uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate cagliaritana, manifestazione simbolo del capoluogo sardo che ci ricorda le tradizioni marinare della città e in particolare del quartiere di Sant’Elia. Un evento da non perdere assolutamente.

Si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto nella tradizionale location sul mare, nel piazzale del Lazzaretto del Vecchio Borgo Sant’Elia.

La distribuzione dei piatti inizia alle 19, si mangia e si beve ascoltando musica di fronte al mare fino a mezzanotte. Previste due file per ridurre i tempi d’attesa e ci saranno posti a sedere per tutti, è richiesto un contributo per sostenere tutte le spese. Organizza l’associazione “Sagra del pesce Sant’Elia vecchio borgo”.

Quest’anno ci saranno 10 quintali di pesce, 10 quintali di frittura, 5 quintali di anguria e mille litri di vino bianco. Numeri importanti e sufficienti per sfamare tutti.

Non è stato annunciato dagli organizzatori il menù della sagra, che tuttavia da tradizione prevede i seguenti piatti. Insalata di mare, orate, spigole e muggini arrosto, frittura di calamari, gamberetti e occhioni, pane, una fetta di anguria, acqua e vino bianco a volontà.

