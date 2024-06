Torna dal 27 al 30 giugno in piazzale della Pace ad Alghero, Birralguer, il festival della birra artigianale giunto ormai alla 19esima edizione in 11 anni di attività con le sue doppie edizioni, invernali ed estive.

Appuntamento che si è molto evoluto negli anni, nella scorsa edizione ha raggiunto le 25mila presenze fra turisti e visitatori locali. Produttori di birra sarda, nazionale ed internazionale sono i grandi protagonisti. Ma si intrecciano con le eccellenze gastronomiche ed artigianali locali e con un calendario pieno di eventi musicali dal vivo.

Il successo ha portato Birralguer a collaborare con realtà come Fondazione di Sardegna, Comune di Alghero, Parco di Porto Conte, Consorzio Birrai Italiani, Coldiretti e Confcommercio Artigianato.

Quest’anno Birralguer ha pensato anche alle famiglie: i bambini potranno divertirsi con attività ludico educative guidate dalle animatrici, in un’area riservata e dedicata a loro, vicino al palco.

Quattro giorni di eventi dunque, con birre artigianali, street food e stando per le degustazioni, musica dal vivo e dj set, mercato dell’artigianato e area bambini.

Questo il programma delle serate musicali, tra dj set e concerti dal vivo, del 2024.

Giovedì 27 giugno: Dj One, Volume 2, Meganoidi e Jah L Sas Sound System feat. Mr Pan.

Venerdì 28 giugno: Dj One, Riff Raff, Senza Base, Dj F3de & Crabuzza.

Sabato 29 giugno: Dj One, Funny Groove, Tremendi Quartet, Federico Kay.

Domenica 30 giugno: Dj One, On The Road Band, Black Out, Dep Band.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata