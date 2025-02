Tra le Ricette sarde c’è dolce semplice, ma molto gustoso: la torta di ricotta.

Ecco i consigli per la preparazione di Jessica Dessì, titolare della pasticceria GnamGnam di Senorbì.

TORTA ALLA RICOTTA SARDA - Anche conosciuta come “turta de arrescottu”, è un dolce molto semplice, preparato spesso dalle nostre nonne, grazie anche al fatto che erano necessari solo pochi ingredienti. Per il suo particolare sapore derivante dalla presenza della ricotta e degli aromi tra cui lo zafferano, da alcuni viene anche chiamata torta-pardula.

Per la sua semplicità, si può preparare facilmente e gustarla sia a colazione che a merenda.

LE ORIGINI DEL DOLCE - «Veniva fatta spesso perché essendoci in questa zona molti pastori, avevano sempre la ricotta fresca» racconta Jessica.

GLI INGREDIENTI – «Tre uova, 300 gr farina, 300 gr zucchero e 300 gr di ricotta. Zafferano, buccia di arancia e limone, una bustina di lievito».

PROCEDIMENTO - «Si montano le tre uova con 300 grammi di zucchero, piano piano si aggiunge la ricotta, in modo che si sciolga un po’ e poi si inseriscono la farina, il lievito e gli aromi. A questo punto l’impasto si mette in forno a 180º per circa 40 minuti; successivamente si dà una spolverata di zucchero a velo sopra ed è pronta».

