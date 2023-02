In Sardegna non c’è pasto che termini senza di lui: parliamo del liquore di mirto, in particolare del mirto fatto in casa. Il suo gusto aromatico, tipico delle bacche selvatiche raccolte nella macchia mediterranea, regala un sapore unico ed inconfondibile a chi lo gusta. Per questo proponiamo la ricetta per preparare il miglior liquore di mirto fatto in casa.

Gli ingredienti: 1 litro di alcool puro per liquori, con una gradazione di 96°, un chilogrammo di bacche, 600 grammi di zucchero. Bisogna poi aggiungere 1,5 litri d’acqua. Con queste quantità, si producono circa 2,6-2,7 litri.

La preparazione del liquore di mirto

Le bacche, una volta raccolte, pulite e liberate dalle foglie, vanno messe in infusione nell’alcool per 40 giorni. Passati questi, bisogna togliere l’alcool, cioè l’essenza, recuperare le bacche e metterle nel torchio, per poi fare una spremitura, che non sia troppo profonda, per ricavare altra essenza. A seconda della quantità di essenza che si ottiene, con le dosi sopraindicate, si produce lo sciroppo: a questo si aggiungono acqua e zucchero e li si lascia addensare per circa 10 minuti. Va fatto raffreddare e il giorno dopo lo si unisce all’essenza, per poi lasciarlo riposare e il giorno ancora successivo si prende il mirto, che ormai è composto e lo si filtra due volte per togliere ogni residuo.

Quali bacche di mirto utilizzare? Dipende da dove ci si trova: le bacche selvatiche colte in zone vicine al mare, sono più aromatiche grazie all’aria salmastra. Altrimenti si possono cogliere anche in altre zone. Ma in generale, sempre meglio preferire il mirto selvatico, rispetto a quello coltivato, che ha bacche meno aromatiche.

Quando si raccolgono le bacche di mirto per fare il liquore? Da dicembre a tutto gennaio.

Quanti gradi deve avere il liquore di mirto? Seconda la ricetta tradizionale, dovrebbe avere 32°, ma dipende. Dev’essere un liquore, ma può essere un po’ più leggero dei 32°.

Come si deve bere il mirto? D’estate si beve fresco, d’inverno a temperatura ambiente.

Come conservare il liquore al mirto? Lo si può conservare in barattoli o bottiglie ermetiche, come qualsiasi liquore. D’estate lo si può anche mettere in freezer.

Seguite queste indicazioni, avrete un ottimo mirto di Sardegna: alla salute!

