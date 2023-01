Fa festa Bologna, la città in cui è stato venduto il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Per la precisione, fa sapere Agipronews, la tabaccheria in via Isabella Andreini.

Tre premi dei primi cinque sono stati venduti in provincia di Roma. Il secondo, da 2,5 milioni, è stato acquistato presso l'Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni arriva dal bar/pasticceria Vitelli in via Palombarese 368, a Fonte Nuova (Roma). La quarta vincita da 1,5 milioni, sempre nella Capitale, è firmata da un distributore locale di piazza Giovine Italia; il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, infine, è stato venduto presso un'area di servizio autostradale a ridosso di Parma, precisamente sulla A1 Milano-Napoli, Km 114.100.

I premi in tutto sono 195: ai cinque di prima categoria vanno aggiunti i 10 di seconda da 50mila euro e i 180 di terza, da 20mila euro.

Tre i biglietti vincenti venduti in Sardegna, tutti da 20mila euro. Uno è stato venduto a Tramatza (G428609), uno a Quartu Sant’Elena (C134728) e uno a San Giovanni Suergiu (I423557).

Nell’Isola sono stati venduti complessivamente 75.440 biglietti, solo in Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige ne sono stati venduti di meno.

