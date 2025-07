L’incendio è divampato dal piano di cottura di una cucina dell’abitazione di Daniel Loddo, in via Trento, pieno centro abitato di Assemini.

Ad accorgersi del fuoco e del fumo è stata una bambina di dodici anni che abita lì vicino insieme alla madre.

La piccola si è subito resa conto che non sarebbe riuscita a entrare nell’appartamento, in quel momento era sola in casa perché la mamma era andata a fare la spesa e così ha pensato di scendere per strada e di lanciare l’allarme.

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti sabato sera. Ma tutto è bene quel che finisce bene: nel giro di pochi minuti due volontari della Protezione civile del “Nucleo operativo Orsa” Alessandro Deidda e Ligita Jasudaite che abitano nella stessa strada e che hanno sentito le urla della bambina, si sono precipitati sul posto, hanno fatto irruzione nell’appartamento di Loddo. L’uomo era riverso a terra, privo di sensi: «Abbiamo preso l’estintore e, come ci hanno insegnato al corso di operatori antincendio ad alto rischio, l’abbiamo puntato dritto sulle fiamme».

Il fuoco aveva già divorato piano cottura, lavandino e parte della mobilia: «Per fortuna la bombola non era sotto la cucina».

L’articolo completo di Sara Saiu su L’Unione Sarda oggi in edicola e sull’App Digital

© Riproduzione riservata