Il sardo lingua viva, come il corso o il friulano. Da idiomi minoritari a patrimonio identitario. L’Istituto regionale etnografico di Nuoro vuole percorrere fino in fondo la strada che porta a scacciare le tentazioni dell’oblio e dell’impoverimento culturale, inevitabile se non si preservano, appunto, lingua, memoria e identità. Per questo Nuoro nei giorni scorsi è diventata meta di studiosi, protagonisti dell’incontro internazionale “Sardigna- Corsica- Friûl Fainas pro s’amparu de sas limbas nostras Dae sas limbas faveddadas a sos sistemas literàrios”. Esperti di lingue sarda, corsa e friulana hanno dibattuto sui problemi comuni e sulle politiche da adottare per la tutela e la promozione dei patrimoni linguistici ereditari. Con un’analisi minuziosa e puntuale di ogni aspetto legato al patrimonio linguistico di cui ogni terra è fiero.

«Se- osserva il presidente dell’Isre Stefano Lavra - il sardo e il friulano sono le più grandi tradizioni linguistiche, diverse dall'italiano, tutelate dalla legge nazionale 482 del 1999, la Corsica condivide con la Sardegna notevoli affinità storico-linguistiche pur facendo parte di un diverso stato europeo (la Francia). Proprio per questo, nel corso dei lavori, Un focus particolare è stato dedicato al sardo (e alle altre lingue di Sardegna), alla loro documentazione, all'elaborazione di strumenti scientifici per la certificazione delle competenze linguistiche, nonché, infine, alla presenza del sardo e delle altre lingue di Sardegna nella scuola, nei panorami linguistici, nella stampa e nei media radio-televisivi».

Fiorisce ricco e articolato il dibattito sui sistemi letterari e della letteratura in lingua sarda, corsa e friulana, a cui hanno partecipato anche le scuole del territorio, nel ricordo di Tonino Ledda fondatore del Premio Ozieri «che – ricorda Lavra - ormai settant’anni fa ha sancito la pluralità e la modernità della letteratura nelle lingue di Sardegna».

Suggestivo riassumere in limba le posizioni degli esperti in merito alle tre lingue minoritarie di cui si è discusso a Nuoro. «Su Friuli e sa Sardigna», at nadu Simone Pisano, de sa Universidade po sos istranzos de Siena, «sunt regiones a istatutu ispetziale de s’Istadu Italianu ma s’istòria e sa situatzione sòtziu-econòmica issoro est diversa meda. Mancari in Sardigna e in Friuli bi si faveddent limbas diferentes dae s’italianu, sa presèntzia de una minoria “natzionale” comente a sa slovena (tutelada a manera internatzionale) at fatu in modu e manera chi fintzas s’impinnu pro s’ufitzialidade de sa limba friulana siet prus fungudu e chi fintzas s’autonomia de s’iscola apat picau una sustàntzia prus ampra cunforma a su chi at capitau in Sardigna. Galu prus particulare est sa situatzione de su cossu chi, mancari apat visibilidade e reconnoschimentu mannu fintzas in sa sotziedade, galu oje est minetau dae sa limba natzionale in sos impreos de cada die». Riassumendo, Pisano ha chiarito la particolarità del friulano che convive con altre realtà linguistiche come lo sloveno e per ciò stesso l’impegno nella sua difesa ha dovuto essere maggiore.

Il convegno ha visto la partecipazione (anche con collegamenti da remoto) di numerosi ricercatori e studiosi della Lingua sarda, docenti universitari, studenti ma anche di appassionati dell’universo linguistico regionale.

Sempre in limba Stefano Lavra definisce finalità e contenuti de s’atobiu nuorese sulle lingue minoritarie: «Chin custu cumbènniu – dice il presidente dell’Etnografico - amus chèrtfiu pònnere a pare sas esperièntzias de istudiaos de sas universidades sardas, cossas e friulana e de sos operadores culturales chi si incurant de limba sarda, cossa e friulana. A manera generale amus chircau de dare a sa tzidade e a su tzircondàriu de Nùgoro, a sos operadores de sos isportellos linguìsticos, a sos dischentes de sas iscolas e fintzas a sos amantiosos de sas limbas nostras argumentos nobos pro torrarent a pessare a su balore e a sas possibilidades de sas limbas nostras. S’isetu est chi dae su cunfrontu tra espertos nd’ essant a campu ideas pro abbalorare e afortire imparonzu e impreu de sas limbas nostras in sa bida de cada die e in sas ocasiones pùbbricas. Sas cosas chi amus a cumone sunt medas, ma b’at fintzas diferèntzias mannas chi nos podent azudare a cumprèndere mezus sas dinàmicas chi pertocant mascamente sas limbas minorizadas. Sos problemas a s’ispissu s’assimizant a pare ma sunt diferentes sos cuntestos legislativos de sos Istatos natzionales, de sas regiones e de sos entes locales».

Le differenze e le peculiarità osservate da Lavra costituiscono, nella nostra Isola, una ricchezza da valorizzare. Incisivo, a questo riguardo, il pensiero di Dino Manca, docente di filologia della letteratura italiana e letteratura e filologia della Sardegna all’Università di Sassari: «La Storia, straordinario terreno di verifica, ci ha insegnato che la civiltà sarda è un conglomerato etnico, risultato di un incontro di lingue e di culture e che l’identità odierna è il frutto di un processo dinamico e polimorfo. La testualità che finora è stata variamente prodotta in Sardegna – sostiene Manca - si inserisce con una sua specificità nel contesto mediterraneo: particolare per ragioni geografiche, per vicissitudini storiche, per identità linguistica. Oggi non ha più senso parlare di letteratura italiana, quanto semmai di comunicazione letteraria degli italiani o dei sardi, ossia di sistemi letterari policentrici la cui identità si è storicamente e geograficamente affermata grazie al contributo di più lingue e di più culture».

