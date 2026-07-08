È la sfida infinita tra i due monumenti del calcio: non ci sono solo le giocate sul campo, Cristiano Ronaldo e Leo Messi si ritrovano uno di fronte all’altro anche nella dimensione social. I numeri dei follower valgono quanto interi continenti, con Cr7 che riesce anche a staccare l’eterno rivale argentino. Il 41enne portoghese ha superato quota 668 milioni di follower, contro i 510 del campione del mondo nella classifica di una delle piattaforme social universali. La rivalità più grande del calcio moderno è diventata un duello permanente di immagine, sponsor, famiglia, allenamenti, gol e nostalgia. Le due stelle dello sport riescono soprattutto a mettersi alle spalle il mondo dorato delle “celebrity” statunitensi, che occupano quasi tutti i posti ai vertici della classifica mondiale social.

Al terzo posto c’è l’attrice-cantante texana Selena Gomez, con circa 405 milioni di follower. Instagram non è solo il regno dei grandi atleti ma anche una mappa del potere mediatico americano. E infatti nella parte alta della graduatoria emergono attori, cantanti e influencer come Dwayne “The Rock” Johnson, Kylie Jenner, Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyoncé e Khloé Kardashian. Cinema, musica, reality e moda si fondono in un’unica macchina narrativa. La famiglia allargata Kardashian-Jenner rappresenta la dinastia social per eccellenza: Kylie, Kim, Khloé, Kendall e Kourtney sono nell’élite mondiale degli account più famosi.

Ai livelli più alti ci sono 38 profili che superano i cento milioni di follower. Soglia enorme, associabile alla popolazione di un grande Paese tipo Filippine o Egitto, i paragoni con gli stati europei non si possono neanche fare. Presenti le stelle della musica come Justin Bieber, Taylor Swift, Miley Cyrus, Katy Perry, Billie Eilish, Rihanna. Tra i simboli di Hollywood ci sono Vin Diesel, Zendaya, Kevin Hart, l’israeliana Gal Gadot. E poi gli (altri) sportivi: LeBron James, Kylian Mbappé, Neymar. C’è anche campione indiano del cricket Virat Kohli.

Non è una classifica solo per persone. Viaggia altissimo il marchio Nike, con 291 milioni di follower. La vetrina dello sport è accompagnata da moda e stili di vita. Tra i brand c’è National Geographic, gigante della fotografia, della natura e dei viaggi. Anche le grandi società sportive reggono la scena social. Al primo posto spicca il club dei record: il Real Madrid ha un account da 178 milioni di tifosi, davanti al Barcellona rivale di sempre, a quota 145 milioni (proprio con la maglia delle squadre big spagnole si sono visti i momenti più iconici della sfida Messi-Ronaldo). Sempre sul fronte calcio il profilo della Champions League supera i cento milioni e conferma il peso del super torneo europeo come prodotto globale. Sono numeri che vanno oltre i tifosi tradizionali: le squadre parlano a mercati e generazioni diverse, trasformando ogni gol, allenamento o dietro le quinte in contenuti da mettere in scena.

L’Italia, su scala più ridotta, conferma la stessa miscela di sport, moda e intrattenimento. Tra i profili individuali italiani Khaby Lame svetta su tutti, geniale influencer della prima ora con oltre 80 milioni di seguaci. Poi c’è il giornalista sportivo Fabrizio Romano, molto seguito anche all’estero (Inghilterra in primis). Chiara Ferragni, in lieve calo, ha 27 milioni di follower. Fa la voce grossa da anni sui social Gianluca Vacchi: l’istrionico imprenditore, da sempre in prima fila in Costa Smeralda, è a quota 22 milioni, seguito da Carlo Ancelotti, re degli allenatori, alla guida del Brasile (18 milioni). Sul fronte dei club sportivi dominano calcio e motori: la Juventus è al primo posto (59 milioni di follower), seguita dalla Ferrari (32 milioni). Il Milan (18 milioni) vince il derby con l’Inter (14 milioni).

La graduatoria dei follower non dice quanto un pubblico sia reale, fedele, attivo o disposto a comprare. Tuttavia misura, almeno in parte, il prestigio e la capacità di attirare interesse. Instagram, insieme agli altri social, è la carta d’identità della fama contemporanea: chi guida le classifiche racconta anche in quale direzione si muove l’immaginario del mondo. Resta l’ombra di tanti tratti di superficialità e di contenuti destinati a vita brevissima.

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