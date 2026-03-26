Nel cuore del centro storico di Paulilatino, tra vicoli silenziosi e case in basalto che raccontano secoli di storia, Bisos è diventato negli anni molto più di una struttura ricettiva. È un progetto culturale, un laboratorio di sostenibilità applicata, un’idea di accoglienza che mette al centro il territorio e le relazioni. Il nome, in lingua sarda, significa “sogni”, e racchiude bene la visione che ha guidato Francesco Urgu nella trasformazione dell’antica casa di famiglia in un esempio concreto di ospitalità diffusa ecosostenibile. Qui il nonno arrivò da Bosa e decise di stabilire la sua residenza in un edificio che nel tempo è cresciuto, rimanendo però centrale e molto caratteristico nell’edilizia e nella struttura urbanistica del luogo.

Bioarchitetto con una lunga esperienza nel campo della progettazione sostenibile, Urgu ha scelto di investire nel proprio paese, recuperando un edificio storico appartenente alla sua famiglia da generazioni. L’intervento non è stato una semplice ristrutturazione, ma un’operazione di rigenerazione profonda, condotta secondo i principi della bioedilizia e dell’efficienza energetica. Materiali naturali, isolamento in fibra di legno e sughero, intonaci traspiranti, impianti ad alta efficienza e un’attenta gestione delle risorse idriche ed energetiche hanno permesso di ridurre quasi a zero il fabbisogno di energia fossile. L’obiettivo non era solo contenere i consumi, ma creare un ambiente sano, coerente con l’identità del luogo.

Ospitalità e non solo

Bisos si inserisce nel modello dell’ospitalità diffusa, ma se ne distingue per un approccio radicale e coerente alla sostenibilità. Non si tratta soltanto di offrire camere in edifici distribuiti nel tessuto urbano: qui l’accoglienza è parte di un progetto complessivo di rigenerazione del centro storico e di rilancio economico e culturale del paese. Gli ospiti non sono semplici turisti: vivono il borgo, ne condividono i ritmi, fanno colazione con prodotti locali selezionati direttamente dai piccoli produttori, partecipano a laboratori e momenti di incontro che favoriscono uno scambio autentico.

Una delle peculiarità di Bisos è proprio la centralità della bioarchitettura come elemento identitario. In molte strutture la sostenibilità resta un valore dichiarato; a Paulilatino è visibile e misurabile. L’edificio è stato concepito come un organismo energeticamente efficiente, con consumi ridotti al minimo e un comfort abitativo garantito da soluzioni naturali e tecnologiche integrate. Questo approccio ha trasformato la struttura in un caso studio per chi si occupa di edilizia sostenibile applicata al turismo. E le tante citazioni su riviste specializzate e internazionali rendono merito a questa iniziativa.

un particolare dell'interno di Bisos

Relazioni e certificazioni

Un altro tratto distintivo è la dimensione relazionale. Bisos non propone animazione o intrattenimento standardizzato, ma esperienze costruite attorno alla comunità: incontri con artigiani, percorsi nel paesaggio nuragico, momenti conviviali attorno a un tavolo comune. La scelta di non crescere in modo indiscriminato, di mantenere numeri contenuti e un rapporto diretto con ogni ospite, rappresenta una presa di posizione precisa in un mercato dominato dalla ricerca dei grandi flussi.

In questo percorso di crescita costante, uno degli ultimi traguardi raggiunti è stata la recente certificazione Green Globe, tra i riconoscimenti internazionali più autorevoli nel campo del turismo sostenibile. Un risultato che premia un lavoro strutturato e documentato: gestione responsabile dei rifiuti, riduzione della plastica monouso, utilizzo di prodotti biologici e a chilometro zero, attenzione alla filiera corta, coinvolgimento della comunità nelle attività proposte.

La certificazione, per ora l’unica assegnata in Sardegna, non è soltanto un marchio, ma il riconoscimento di un modello imprenditoriale che integra ambiente, economia e dimensione sociale. Per un piccolo centro dell’interno Sardegna è un segnale significativo: dimostra che anche lontano dalle rotte balneari più battute è possibile costruire un’offerta turistica competitiva, capace di dialogare con un pubblico internazionale attento alla qualità e all’impatto del viaggio.

Francesco Urgu ha più volte sottolineato come l’obiettivo non sia crescere nei numeri, ma consolidare un equilibrio. Bisos si distingue proprio per questa coerenza: è insieme impresa e progetto culturale, struttura ricettiva e spazio di sperimentazione. In un tempo in cui il turismo di massa mostra limiti evidenti, l’esperienza di Paulilatino propone un’alternativa concreta, fondata sulla lentezza, sulla responsabilità e sulla cura dei dettagli.

La storia di Bisos dimostra che la sostenibilità può diventare identità e vantaggio competitivo, non semplice etichetta. Con la certificazione Green Globe, questo percorso riceve una legittimazione internazionale, ma resta profondamente radicato nella comunità che lo ha generato. È qui, tra memoria familiare e innovazione, che il sogno continua a prendere forma, distinguendosi come una delle esperienze più originali nel panorama dell’ospitalità sarda.

© Riproduzione riservata