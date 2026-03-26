Chiediamo più soldi, e ce li danno. Nessun attacco di generosità da parte degli istituti di credito: è denaro che paghiamo e nemmeno poco, considerato che lo otteniamo in cambio di altro denaro, ma l’ammontare medio dei prestiti personali in Sardegna va su. A Nuoro si chiede di più, in Ogliastra invece gli importi medi più bassi richiesti a banche e finanziarie: ovviamente stiamo parlando di interessi.

Lo indica una ricerca dell’Osservatorio finanziamenti del sito Segugio.it, che ha paragonato i valori del primo trimestre del 2026 con quello dell’ultimo trimestre dell’anno precedente: stiamo parlando di prestiti personali, quindi non c’entrano le imprese. Secondo i dati dell’Osservatorio finanziamenti di Segugio.it, il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) medio delle pratiche di prestiti personali in Italia è sceso di 15 punti base rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso: dall’8,21 per cento (valore di gennaio) all’attuale 8,06 per cento. È il valore più basso, hanno notato all’Osservatorio, negli ultimi due anni, è sceso di 90 punti base rispetto all’inizio del 2024,

Se poi si va a curiosare tra i dati relativi alla cessione del quinto dello stipendio, il Taeg medio per i dipendenti privati è aumentato di 16 punti base, passando dal 6,61 per cento dello scorso trimestre al 6,77 per cento di inizio 2026: è una formula molto più conveniente rispetto a quella utilizzata per i prestiti personali. Aumenta anche il tasso medio delle cessioni del quinto per i pensionati, che passa dall’8,03 per cento all’8,33 per cento del primo trimestre di quest’anno. Quelle per i dipendenti pubblici scendono di 13 punti base fino al 5,54 per cento di tasso attuale. Alla fine dell’anno scorso era al 6,67 per cento.

Secondo l’analisi di Nicoletta Papucci, portavoce di Segugio.it, «il 2025 è stato caratterizzato da un calo dei tassi di interesse soprattutto per i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati, cioè le tipologie di finanziamento che assorbono la quota maggiore di richieste. In queste prime settimane del nuovo anno il trend prosegue per quanto riguarda i prestiti personali, con il tasso medio che si conferma in calo, mentre il Taeg delle cessioni del quinto per dipendenti privati e per pensionati sale leggermente, e quest’ultima tipologia che risulta oggi meno conveniente rispetto ai prestiti personali. Le cessioni del quinto per dipendenti pubblici, invece, si confermano le soluzioni più convenienti».

Lasciando lo scenario nazionale, affacciamoci su quello sardo, sempre utilizzando i dati dell’Osservatorio finanziamenti del sito. A Nuoro gli importi più alti richiesti nell’Isola, in Ogliastra i più bassi. Secondo l’indagine di Segugio.it, le finalità di finanziamento più popolari in Sardegna sono tre. La più importante per volumi di denaro è la liquidità (26,2 per cento del totale delle richieste), poi il consolidamento (23,2 per cento) e l’acquisto di un’auto usata (20,6 per cento). Il prestito personale richiesto da un sardo ha un importo medio che passa da 12.800 euro dell’ultimo trimestre del 2025 ai 13.300 del primo trimestre 2026. La durata dei finanziamenti è stabile: 5 anni e 7 mesi in media.

Sempre a inizio anno Nuoro è dunque la provincia dove l’importo medio dei prestiti personali è più elevato, con un dato di 15.411 euro, mentre l’Ogliastra è all’estremo opposto con 9.625. L’importo medio richiesto è poi 12.685 euro in provincia di Cagliari, 14.921 Carbonia-Iglesias, 11.096 Medio Campidano, 13.458 Olbia-Tempio, 12.286 Oristano e 15.033 Sassari. Erano i dati per i prestiti personali.

Per quanto riguarda invece la cessione del quinto dello stipendio (o pensione), a Oristano si chiede l’importo più alto (25.006 euro), seconda Cagliari (23.634), terza Sassari (22.682). Seguono i 19.090 euro di Olbia-Tempio, i 18.950 di Carbonia-Iglesias, 18.709 Medio Campidano, 14.986 di Nuoro e 13.412 Ogliastra. I maggiori richiedenti del prestito con la cessione del quinto, anche nel primo trimestre 2026 sono stati i dipendenti privati: erano il 31,3 per cento, sono passati al 35,8. Calano i pensionati, dal 30,5 al 22,4 per cento.

© Riproduzione riservata