A quasi due mesi dal terribile incidente di viale Marconi, la diciannovenne di Flumini di Quartu è uscita dallo stato di coma: non è più in pericolo di vita. Una bella notizia anche se il percorso di recupero dai traumi e dalle ferite riportate lo scorso 12 febbraio sarà ancora lungo. Ha lasciato il reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu ed è stata trasferita in quello di neurochirurgia. Ed è sempre ricoverata al Policlinico universitario di Monserrato l’amica che si trovava con lei all’alba di quel sabato: Gaia Andreuccetti, di Selargius, ha festeggiato da poco in ospedale i vent’anni e prosegue nel recupero dai postumi del gravissimo investimento avvenuto alla fine di una nottata di divertimento e spensieratezza, in una discoteca.

La speranza

Le due amiche, inseparabili, quella mattina stavano rientrando a casa. Stavano attraversando viale Marconi in un tratto poco illuminato: erano sulle strisce pedonali, dirette dall’altra parte per prendere l’autobus. Per evitare di salire in auto con qualcuno che magari aveva bevuto un po' troppo, usavano il pullman per tornare nelle loro abitazioni. Una Renault, con alla guida una 62enne di Quartu diretta al mercato di San Benedetto dove lavora, le ha travolte sull’attraversamento pedonale. I soccorsi sono stati immediati e ci si è resi conto subito della gravità delle condizioni delle due ragazze. Entrambe in coma, si sono risvegliate in tempi diversi. La prima è stata Gaia Andreuccetti, a una settimana dall’incidente, che ha ringraziato tutti pubblicando, sul proprio profilo Facebook, una sua foto dal letto d’ospedale: «Mi sono risvegliata e piano piano mi sto riprendendo. Grazie a chi mi è vicino e a chi ha pregato per me». Immediato il pensiero per l’amica: «A noi che siamo fortissime, ci riprenderemo presto insieme e supereremo tutto. Ti amo». Ora anche la diciannovenne di Quartu non è più in coma ed è stata trasferita di reperto, lasciando la rianimazione.

La vicinanza

In tutto questo tempo, a quasi due mesi dall’incidente, tantissimi i messaggi per le due ragazze arrivate sui social. E Gaia ha proseguito negli aggiornamenti delle sue condizioni, e nel percorso di ripresa, tra alti e bassi. Nella speranza che le due amiche possano riprendersi in mano la loro vita.

