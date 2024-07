Jannik Sinner è agli ottavi di finale di Wimbledon. L’altoatesino nell’ultimo match di giornata sul campo centrale dell’All England Club ha disposto agevolmente del serbo Kecmanovic, sconfitto con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in poco più di un’ora e mezzo, concedendo appena una palla break nell’ultimo game della partita.

Quello che ci voleva, dopo la dura battaglia con l’amico Matteo Berrettini. Jannik va subito avanti 5-0 e chiude il primo set in 22 minuti, decisivo nel secondo parziale il break al nono game. Nel terzo e ultimo set il numero 1 del mondo mette subito la testa avanti strappando il servizio al serbo e poi all.

Domenica agli ottavi Sinner affronterà il vincente del match tra Shelton e Shapovalov (entrambi mancini), match sospeso per via del maltempo che si è abbattuto su Londra non permettendo il regolare svolgimento del programma sui campi laterali. L’altro italiano impegnato oggi al terzo turno, Fabio Fognini, è stato interrotto mentre avanti 2 set a 1 (e sotto 5-4 senza break al terzo) sullo spagnolo Bautista Agut.

Chi oggi ha rischiato grosso è stato Alcaraz, che ha avuto bisogno di cinque set e quasi 4 ore di lotta per superare lo statunitense Tiafoe: 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2.

Anche nel tabellone femminile c’è un’azzurra agli ottavi: Jasmine Paolini ha sconfitto la canadese Bianca Andreescu per 7-6, 6-1 e affronterà domenica la statunitense Madison Keys.

