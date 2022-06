Dopo l’addio a Wimbledon per Covid di Matteo Berrettini, fra i più quotati al successo finale, sono molti gli atleti che pare si apprestino per lo stesso motivo a lasciare l’All England Club.

Un’epidemia, dunque, che rischia di segnare l’impianto tennistico su erba più famoso del mondo, e su cui si è già sollevato un polverone mediatico complici anche alcune dichiarazioni choc rilasciate in conferenza stampa dalla francese Alizé Cornet.

"Al Roland-Garros c'era un'epidemia di Covid-19 e nessuno ne parlava” ha dichiarato la tennista numero 37 del mondo al termine della vittoria al primo turno sulla kazaka Julija Putinceva. “Negli spogliatoi ce l'avevano tutti e non abbiamo detto niente", ha ancora aggiunto.

Cornet si è soffermata, in particolare, sul ritiro di Krejcikova al terzo turno dello slam sulla terra rossa, costretta ad abbandonare per un doppio tampone positivo: "Quando vediamo che la Krejcikova si sta ritirando... Potremmo aver avuto tutti 3 sintomi e stiamo giocando, va tutto bene. Al Roland-Garros ci devono essere stati alcuni casi, ma con un tacito accordo tra noi siamo andate avanti. Ho visto ragazze indossare le mascherine perché non volevano trasmettere il virus... Ma non dirò di più a tal proposito".

