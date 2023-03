Roberta Sechi e Massimo Junior Del Carmine si sono aggiudicati il Torres Tennis Open.

Nel singolare femminile, la portacolori del circolo organizzatore ha messo in fila ha disputato il torneo perfetto perchè, dopo il 6-4, 6-2 a Carolina Giua (Accademia Tennis Sassari), ha battuto, sempre in due set, le prime tre teste di serie: 7-5, 6-2 nei quarti alla numero 3 Elisa Puggioni (Tc Alghero), 6-1, 7-6(5) in semifinale alla numero 2 Alessia Manca (Ct Decimomannu) e, in finale, 6-1, 6-3 alla numero 1 Ludovica Mazzucchelli (Geovillage Sporting Club). Mazzucchelli aveva stoppato 6-3, 6-4 in semifinale la numero 4 del seeding Carolina Cicu (Torres).



Nel maschile, vince l'alfiere del Country Club Molfetta che, dopo il 7-6(1), 6-4 a Leonardo Mazzucchelli (Tc A.Novelli) in semifinale, ha dovuto lottare in finale contro il “padrone di casa” Matteo Mura. Nel primo set, il sassarese si è issato fino al 4-1, ma ha subito il ritorno dell'avversario, che con cinque game consecutivi ha vinto 6-4. Reazione di Mura, che vince il secondo set 6-3 e si riporta 4-1 nel terzo. Il pugliese non molla e rimanda il verdetto finale al tie-break. Sul 2-1 Del Carmine, il ritiro di Mura per infortunio decide il torneo. Torneo comunque ottimo per il torresino, che ha esordito battendo 6-2, 6-1 Nicolò Serra (Tc Alghero), per poi eliminare con lo stesso risultato il numero 2 del seeding Luigi Corrias (Tc Moneta) nei quarti. In semifinale, si inverte lo score, ma il risultato non cambia: battuto il compagno di circolo Andrea Cherchi 6-1, 6-2.



Nicolò Serra (Tc Alghero) si è aggiudicato il tabellone di Chiusura dei Terza categoria maschile regolando 6-0, 6-1 Federico Citzia (Tc Ghilarza). Tra i Quarta, vittoria per Alberto Romano (Ct Castelsardo), 6-3, 7-6(3) su Luca Salvatore Sircana (Tc Romangia). Derby targato Tc Alghero nella Quarta femminile, con Floriana Monti che non ha lasciato game ad Alice Martinez.

