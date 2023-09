Jannik Sinner fuori dagli Us Open, l’altoatesino si arrende dopo 4 ore e 40 minuti di battaglia sull’Arthur Ashe al tedesco Alexander Zverev.

Non una grande giornata per il tennista azzurro, che lotta fino alla fine recuperando due volte un set di svantaggio, ma sbaglia troppo e sembra anche leggermente condizionato dai crampi. Al quinto e decisivo set subisce subito il break che indirizza la partita e non sfrutta le occasioni che pure riesce a procurarsi per riprendere l’avversario.

Il risultato finale è 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 per Zverev, che ai quarti affronterà Carlos Alcaraz, che ieri ha sconfitto in tre set l’altro italiano rimasto in gara, il sorprendente Matteo Arnaldi. Questi gli altri quarti: il derby russo Medvedev-Rublev, quello americano Tiafoe-Shelton e Djokovic-Fritz.

Tutto sembra insomma apparecchiato per un’altra finale epica tra Alcaraz e Djokovic, dopo quelle memorabili delle ultime settimane a Wimbledon e Cincinnati.

Sinner salirà comunque al suo best ranking al termine di questo torneo, diventando numero 5 Atp.

