Si disputa domani la settima e ultima giornata della regular season del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre.

In B1 maschile, il Tc Alghero ospita sul green set di Maria Pia il Tc Rungg: in palio il primato del girone 1.

Tutto ancora aperto nel girone 2, con la Torres Tennis (quarta) impegnata sui campi del Sc Montecatini.

Nel girone 3, per il Tc Terranova (secondo), il match casalingo contro il Tc Bari è decisivo per piazzarsi primo o secondo. E gli avversari degli olbiesi nello sprint per la vetta (il Tc Milano A.Bonacossa) giocano a Porto Torres, con i turritani obbligati a trovare i punti salvezza

Per il girone 5, il Tc Cagliari vuole blindare il secondo posto in casa del Ct Lanciano.

Nella B1 femminile, al Tc Cagliari basta conquistare un punto nello scontro diretto contro l'Ata Battisti per chiudere in vetta al girone 2.

B2 maschile. Nel girone 7: il Poggio Forte Village (quarto) gioca sul campo della Canottieri Roma con ancora tutto in ballo.

Girone 3 della B2 femminile monopolizzato dalle squadre sarde, con la Torres attualmente prima, che però ha già finito la sua regular season. Il Ct Decimomannu (secondo) ospita le milanesi del Quanta Club e con una vittoria per 4-0 befferebbe le sassaresi sul traguardo (pari punti, pari match vinti, ma scontro diretto vinto).

