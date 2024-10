Nicola Porcu e Alessandra Pezzulla hanno vinto l'ottava edizione del torneo Open Memorial Luciano Pili disputato sui campi del Tc Sporting Iglesias.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Tc Cagliari è entrato in scena in semifinale, regolando 6-1, 6-2 Mauro Testa (Tennis Elmas), per poi battere in finale il compagno di circolo Niccolò Dessì, che si è ritirato quando era già sotto 6-2, 6-0. Dessì che aveva esordito in semifinale superando 6-1, 6-0 Federico Visioli (Poggio Sport Village).

Nel femminile, la portacolori del Ct Decimomannu ha battuto prima Giorgia Spina (Tc Arzachena) 6-2, 6-3, per poi battere in finale 0-6, 6-2, 6-4 Sara Festa (Tc Cagliari), che in semifinale aveva approfittato del forfait di Emma Fiore Manca (Tc Arzachena).

Tra i Terza categoria, vittorie per Pierluigi Piredda del Cus Cagliari, (che regola con un doppio 6-1 Marco Usala del Tc Assemini) e la “padrona di casa” Eleonora Sundas (che batte 6-1, 6-2 Veronica Pala del Tc Terranova.

Nei Quarta maschile e tra i 4.Nc, vittoria per altri due atleti tesserati per il circolo ospitante: Alessandro Lopane (che approfitta del ritiro sul 6-1, 2-2 di Enrico Salis dell'Isola di Sant'Antioco) e Marco Aru (che batte il compagno di circolo Marco Friargiu 6-0, 6-3).

