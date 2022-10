È un pareggio di carattere quello che il Tc Cagliari strappa sui campi del Tennis Beinasco nel match d'esordio del campionato di Serie A di tennis a squadre femminile.

I punti cagliaritani sono arrivati in singolare, grazie alla greca Despina Papamichail (che ha battuto 6-2, 6-3 Anastasia Grymalska), e in doppio, grazie alla stessa ellenica in coppia con Barbara Dessolis (4-6, 7-5, 10-8 in rimonta su Emma Rizzetto e Michele Alexandre Zmau).

Per le padrone di casa, i due punti sono stati firmati da Rizzetto (6-1, 6-2 su Beatrice Zucca) e da Martina Colmegna (6-1, 6-0 su Dessolis).

