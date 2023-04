Non basta un grande Musetti per conquistare la finale al torneo di Barcellona, con Tsitsipas che si impone in tre set (6-4 5-7 6-3), dopo più di due ore di match. Il greco affronterà in finale il vantaggio della sfida tra la testa di serie numero uno Alcaraz e il britannico Evans.

Nel primo set l’italiano va in vantaggio di un break, ma subisce il ritorno rabbioso di Tsitsipas, che ribalta l’inerzia e si impone 6-4. Nel secondo la musica cambia ancora, e Musetti è bravo a chiudere sul 7-5 dopo aver annullato un match point sul 5-4.

Senza storie il terzo set, col greco che allunga subito sul 4-0: poi l’azzurro gli strappa il servizio, ma non basta, finisce 6-3. L’avventura di Musetti si conclude in semifinale, dopo una gran partita.

