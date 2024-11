Marco Dessì si qualifica per il tabellone principale dell'Itf15 di San Gregorio di Catania. Sul rosso siciliano, il cagliaritano tesserato per la Calabria Swim Race ha esordito nelle qualificazioni spuntandola 6-4, 5-7, 13-11 su Giannicola Misasi (1152 nella classifica mondiale), per poi regolare con un doppio 6-3 Filippo Callerio (1777 Atp).

Dessì esordirà nel main draw affrontando la testa di serie numero 7 Gianluca Cadenasso (487 Atp).

Nelle qualificazioni c'era anche il torresino Matteo Mura, che ha lottato alla pari con Alessandro Bellifemine (900 Atp) prima di cedere 3-6, 6-2, 10-4.

