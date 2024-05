Lo sport è veicolo promozionale a 360 gradi. E' il caso del Sardegna Open, il torneo internazionale di tennis maschile (Atp 175 Challenger) che si sta disputato sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Il circolo, come già fatto in altre occasione, oggi ha offerto una degustazione di cibi sardi, apprezzata dai tennisti italiani Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, accompagnati da coach Simone Tartarini.

Dai culurgiones ai malloreddus, dalla salsiccia ai formaggi, i partecipanti hanno effettuato un rapido quanto gustoso tour virtuale dell'Isola.

