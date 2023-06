Dopo esser uscito agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia, finisce subito la corsa di Jannik Sinner anche al Roland Garros. Il tennista altoatesino, numero 8 al mondo, è stato sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier, numero 79 Atp, al secondo turno.

Il match si era messo in salita sin da subito, col primo set vinto solo al tie-break a far intuire le difficoltà della sfida. Tie-break che invece aveva premiato l’avversario nel set successivo, scatenando la reazione dell’azzurro, che si era portato sul 2-1 dominando il terzo set con un netto 6-1.

Poi il momento chiave della sfida, col match-point fallito da Sinner e l’inerzia che passa in mano ad Altmaier, in grado di vincere il quarto e il quinto set per 7-5, portando a casa l’incontro e il pass per il terzo turno.

