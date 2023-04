Alessandro Ingarao e Federica Bilardo nel tabellone principale, Pietro Marino e Carlotta Lehner nelle qualificazioni. Questi i verdetti del primo Open Tc Cagliari to Pula, concluso oggi sui campi del circolo di Monte Urpinu, che mette in palio due wild card per il main draw e due per il tabellone cadetto dell'Itf Combined che si giocherà da domenica a Santa Margherita di Pula.

Nel singolare maschile, l'alfere del Tc Match Ball Siracusa (799 della classifica mondiale tre anni fa) sarebbe dovuto entrare in gara nei quarti, ma il forfait di Riccardo Ciulli (3.2, Tc Cagliari) ha rimandato l'esordio alla semifinale, dove ha l'ha spuntata su Daniele Minighini (1702 Atp l'anno scorso). In finale, doppio 6-3 al corregionale Pietro Marino (1983 Atp), che nel turno precedente aveva eliminato 7-6(5), 6-0 Niccolò Ciavarella (1619 Atp).

Nel singolare femminile, la siciliana Bilardo, unica tennista inserita nella classifica mondiale (alla casella 557) ha esordito in semifinale, regolando 6-1, 6-2 Carolina Cicu (2.7, Torres Tennis), per poi battere in finale Lehner 6-2, 6-1 in finale. Brava la portacolori del Tc Cagliari (classificata 3.1) ad arrivare fino all'atto finale, mettendo in fila Anna Barlini (pariclassifica e compagna di circolo) 6-2, 6-0 nei sedicesimi, Anna Maria Valli (3.1, Sporting Ct Quartu) 6-0, 6-0 negli ottavi di finale, Francesca Mostallino (2.7, Tc Cagliari) 5-7, 7-6(4), 10-8 nei quarti e Ludovica Mazzucchelli (2.6, Geovillage Sporting Club) 3-6, 6-2, 10-8 in semifinale.

