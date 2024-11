Prima Serie maschile.

Risultati:

Poggio Sport Village A-Cus Cagliari 2-1 (giocata sabato)

Tc Alghero A-Tennis Elmas 2-1

Torres Tennis A-Tc Cagliari A rinviata



Classifica: Poggio Sport Village A* 6; Tc Cagliari A**, Tc Alghero 4; Tc Moneta**, Torres Tennis A*, Tennis Elmas 2; Cus Cagliari** 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).



Prima Serie femminile.

Risultati:

Gt Generale Rossi-Quattro Mori Tennis Team A 1-2

Tc Cagliari A-Tc Terranova 3-0

Tc Cagliari B-Torres Tennis 0-3



Classifica: Tc Cagliari A 8; Torres Tennis** 4; Quattro Mori Tennis Team A*, Sporting Quartu A* e Tc Terranova A* 2; Gt Generale Rossi*** e Tc Cagliari B* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).

