Anna Floris parteciperà alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia, in programma al Foro Italico di Roma dal 2 maggio.

L'esperta mancina cagliaritana, tesserata per il Ct Eur, ha strappato il pass per Roma arrivando in finale nell'Open che ha visto 72 tenniste affrontarsi sui campi della Tennis e Sport Alberto Zizzini di Loano.

Floris, accreditata della sesta testa di serie, è entrata in scena negli ottavi di finale, battendo con un doppio 7-5 Sofia Antolini. Nei quarti, vittoria in tre set (6-2, 6-7, 6-1) sulla numero 3 del seeding Chiara Fornasieri e vittoria più semplice (6-2, 6-1) in semifinale su Enola Chiesa, 865 della classifica mondiale e numero 7 del tabellone. In finale, la vittoria è andata alla testa di serie numero 8 Gaia Squarcialupi (1002 Wta), che si è imposta per 6-2, 6-1 e anche lei volerà al Foro Italico.

