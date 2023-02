La prima sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego va in scena a Montpellier e se la aggiudica l'altoatesino. Una vittoria (6-4 6-2), quella nel derby azzurro che vale all'altoatesino la semifinale dell'Atp 250 francese.

Con una prestazione estremamente concreta e ordinata Sinner ha fatto il suo esordio a Montpellier e domani si giocherà l'accesso alla finale contro il giovanissimo francese Arthur Fils (il match sarà trasmesso in diretta dalle 15 su Sky Sport e SuperTennis).

«Io e Lorenzo ci siamo allenati insieme in Davis ed anche qui questa settimana ma non ci eravamo mai affrontati - racconta l'altoatesino al termine del match -. Certo è curioso giocare come primo match di un torneo un quarto di finale (mercoledì Sinner avrebbe dovuto giocare contro Marton Fucsovics ma poi l'ungherese si è ritirato ed il match non si è disputato) ma sono soddisfatto della mia prestazione. Fils? L'ho visto qui per la prima volta: fisicamente è molto forte, gioca bene. Preparerò il match con calma e spero comunque di disputare un'altra buona partita».

Bello alla fine l'abbraccio tra i due. Per Sinner quella di oggi sarà la tredicesima semifinale in carriera, l'ottava indoor e dovrà vedersela con la rivelazione del torneo di Montpellier, il francese Arthur Fils, n.163 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Il 18enne di Parigi, alla sua seconda partecipazione al main draw di un torneo del circuito maggiore ha messo in fila il connazionale Richard Gasquet (n.45 ATP), lo spagnolo Roberto Baustista Agut (n.24 ATP), quarto favorito del seeding, ed ancora un connazionale, Quentin Halys (n.70), approdando al penultimo atto senza perdere un set. (ANSA).

